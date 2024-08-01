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В Кремле высказались о появлении истребителей F-16 на Украине

Песков: западные истребители F-16 не станут панацеей для Украины

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Ints Kalnins/Reuters

Западные истребители F-16 не станут «панацеей» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не позволят им повлиять на динамику событий на фронте. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На мероприятии журналисты попросили его прокомментировать появление F-16 на Украине. Корреспонденты поинтересовались, собирается ли российское руководство объявлять вознаграждение за уничтожение этих истребителей.

«Вознаграждения уже были предложены. Здесь нет волшебной палочки и панацеи, и ее не будет у Вооруженных сил Украины», — сказал представитель президента РФ.

Он добавил, что при появлении на поле боя F-16 будут уничтожаться по аналогии с другой техникой. По словам Пескова, данные истребители не помогут Киеву изменить обстановку в зоне конфликта.

31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина уже получила от НАТО первую партию F-16. Но, как рассказали журналисты, пока речь идет о «небольшом» количестве истребителей.

Позже в Telegram-канале «Военный осведомитель» была опубликована фотография с F-16, который пролетает над украинским городом Львовом.

Ранее в США оценили потенциальное влияние F-16 на ход украинского конфликта.

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