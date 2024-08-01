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Путин призвал следить за показателями онкозаболеваний в Мордовии

Путин: высокие показатели онкозаболеваний в Мордовии требуют особого внимания

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Александр Казаков/РИА Новости

Высокие показатели по числу онкологических заболеваний в Мордовии требуют особого внимания руководства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Артемом Здуновым, стенограмму встречи публикует сайт Кремля.

Российский лидер также обратил внимание на то, что соответствующие показатели случаев заболевания раком в регионе выше средних по стране. Здунов согласился, пояснив, что показатели выросли из-за возможности проводить диагностику и выявлять заболевание уже на ранних этапах.

В ходе встречи глава республики подчеркнул, что благодаря федеральной помощи, в Мордовии появилось необходимое оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Здунов также отметил, что в настоящее время перед медиками стоит первоочередная задача «долечивать и осуществлять реабилитацию больных».

Минздрав России в начале июля составил рейтинг регионов по числу случаев заболевания раком. Верхние позиции рейтинга заняли Брянская и Сахалинская области, а также Мордовия и Пензенская область. Всего за прошлый год по стране выявили порядка 640,4 тысяч человек с онкологическими заболеваниями.

Ранее стало известно, от каких видов рака страдают в России.

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