Эксперты: истребителями F-16 в зоне СВО будут управлять иностранцы

Переданные Украине истребители F-16 будут базироваться в Польше или в Румынии, где их будут обслуживать, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Пилотировать их будут не украинские военные, а приглашенные иностранцы, заявил он в беседе с RT.

«Скорее всего, это будут высокоточные ракеты класса «воздух-земля» или «воздух-воздух», наиболее вероятно, — считает эксперт. — Вероятнее всего, пилотами будут наняты иностранцы, а не украинцы».

Что касается боевого применения самолетов, то пока делать выводы на эту тему рано. Предположительно, Вооруженные силы Украины получат шесть старых экземпляров из Нидерландов, которые планировалось вывести из работы. По мнению Подберезкина, после передачи истребителей Киеву, голландцы, желавшие избавиться от устаревших моделей, закупят у США современные F-35.

В то же время есть вероятность, что F-16 модернизировали перед отправкой Украине, установив более мощный радар, добавил специалист. Использовать их могут из нейтрального воздушного пространства, предположил аналитик. По его мнению, они будут запускать ракеты Storm Shadow, Taurus и Scalp.

До этого в офисе Зеленского отказались комментировать информацию о получении первой партии истребителей F-16, назвав это «фактором выживания» для Киева. Уточняется, что шесть нидерландских самолетов уже совершили первые боевые вылеты, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Кремле ранее высказались о появлении истребителей F-16 на Украине.