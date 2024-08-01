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В Венгрии опровергли сообщения о вето Будапешта на заявление ЕС по Венесуэле

МИД: Будапешт не накладывал вето на общее заявление ЕС по выборам в Венесуэле

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Global Look Press

Сведения о том, что Венгрия наложила вето на совместное заявление Евросоюза относительно выборов в Венесуэле, где победил действующий президент Николас Мадуро, являются ложными. Об этом в интервью порталу Telex заявил представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи.

«Это фейк, что Венгрия наложила вето на заявление. Мы ждали сообщений из Венесуэлы и, изучив их, присоединились к совместной резолюции Евросоюза», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

До этого сообщалось, что странам Европейского союза (ЕС) не удалось выступить с совместным заявлением, где выражалась бы обеспокоенность результатами прошедших президентских выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии.

Как писала газета Politico, страны ЕС собирались выразить обеспокоенность якобы «недостатками и нарушениями» в ходе президентских выборов в Венесуэле. Лидеры Евросоюза также планировали призвать к «большей прозрачности», однако руководство Венгрии выступило против такого заявления, наложив вето.

Массовые протесты в Венесуэле начались после объявления результатов выборов главы государства, которые состоялись 28 июля. За высший политический пост в республике боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

В результате победу одержал действующий президент, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Более того, лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию страны свергнуть нынешние власти.

Ранее США назвали Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле.

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