США назвали Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле

Власти США считают, что другим странам необходимо признать одного из лидеров венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в стране. Об этом, ссылаясь на помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса, сообщает ТАСС.

По его словам, действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует признать победу Гонсалеса на состоявшихся 28 июля президентских выборах.

Николс также заявил, что правительствам по всему миру необходимо признать, что Гонсалес одержал абсолютную победу на выборах. Те же, кто этого не сделает, будет поощрять попытки Мадуро осуществить масштабные фальсификации и нарушение им законов и демократических принципов.

До этого переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Мадуро заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Соединенными Штатами.

Мадуро призвал привлечь к ответственности лидеров правой оппозиции за организацию беспорядков в стране.

Ранее сообщалось, что Мадуро посетит Россию одной из первых после переизбрания.