В МИД РФ пообещали ответ на высылку помощника военного атташе из Молдавии

Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства РФ в Молдавии. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве иностранных дел РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Кроме того, 1 августа стало известно, что МИД Молдавии вызывал посла РФ по «делу о шпионаже».

Спикер законодательного органа республики Игорь Гросу заявлял, что молдавские парламентарии собираются усилить возможности службы информации и безопасности государства для противостояния «российской агентуре».

Ранее в молдавский парламент нагрянули силовики.