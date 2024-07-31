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В молдавский парламент нагрянули силовики

KP.MD: спецназ и сотрудники СИБ проводят обыски в парламенте Молдавии

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Алексей Майшев/РИА Новости

Силы специального назначения и сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии нагрянули в парламент страны. Об этом сообщается в Telegram-канале KP.MD.

По данным журналистов, сейчас в здании проходят обыски. В частности, специалисты проверяют кабинет главы юридического департамента законодательного органа Иона Крянгэ.

«Информация пока носит неофициальный характер», — подчеркнули авторы публикации.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул, подозреваемая в Молдавии в незаконном финансировании партии «Шор», заявила о переносе судебного заседания по ее делу. Как она сказала, мероприятие отложили до 31 июля из-за неявки свидетеля стороны обвинения.

Политик уточнила, что рассмотрение дела должно было состояться 29 июля. Однако заседание продлилось всего пять минут.

В марте 2024 года молдавский президент Майя Санду обвинила партию «Шор» в тесных связях с РФ. Она выразила уверенность, что целями политического объединения якобы являются дестабилизация ситуации в республике и свержение действующей власти.

Ранее в суд, рассматривающий дело Гуцул, поступило сообщение о минировании.

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