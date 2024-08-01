Силы США на Ближнем Востоке могут столкнуться с «репрессиями» со стороны Ирана

Американские силы на Ближнем Востоке, а также израильская армия могут оказаться под угрозой «репрессий» со стороны Ирана после известия об операции против главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Еще более тревожным для США было то, что… (ликвидация Хании и высокопоставленного чиновника «Хезболлы» Фуада Шукра — прим. ред.) грозили спровоцировать новые и более суровые репрессии против Израиля и, возможно, американских сил в регионе со стороны Ирана и его прокси», — говорится в сообщении издания.

Вечером 30 июля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута, где, как утверждают в ЦАХАЛ, был один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы». По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман.

В Израиле Шукра называют военным советником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и считают его вторым по значимости руководителем движения.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Ранее сообщалось, что на заседании СБ ООН дипломаты пяти стран отказались садиться рядом с коллегой из Израиля.