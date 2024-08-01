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На заседании СБ ООН дипломаты пяти стран отказались садиться рядом с коллегой из Израиля

Дипломаты пяти стран отказались садиться рядом с коллегой из Израиля на СБ ООН

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Mike Segar/Reuters

На экстренном совещании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, дипломаты из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Палестины отказались садиться рядом с коллегой из Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание продолжалось более двух часов, стороны ограничились заявлениями.

«На мероприятии в среду заместитель постоянного представителя Израиля при ООН Джонатан Миллер сидел один, место рядом с ним во время выступлений других участников пустовало», — говорится в публикации агентства.

Два других места для приглашенных (с другой стороны круглого стола) занимали постпред Ирана Амир Саид Иравани и заместитель постоянного наблюдателя от Палестины при ООН Феда Абдель Хади. Организованное рядом с ними третье место по очереди занимали представители Ирана, Ирака и Сирии, не желавшие садиться рядом с представителем Израиля.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама заявил, что Израиль совершил теракт в нарушение норм международного права.

Незадолго до того верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю.

Ранее Россия осудила убийство главы политбюро ХАМАС Хании.

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