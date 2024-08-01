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Захарова рассказала о готовности РФ работать по урегулированию на Украине с учетом реалий

МИД: РФ готова взаимодействовать со всеми, кто хочет урегулирования на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия готова к взаимодействию с теми странами, которые желают способствовать мирному решению конфликта на Украине с учетом интересов РФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий», — подчеркнула она.

Комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина в Киев, Захарова отметила, что его официальные заявления отражают стремление Ватикана выполнить посредническую роль в урегулировании конфликта.

Россия, добавила официальный представитель МИД РФ, рассматривает заявления Паролина как официальную позицию Святого Престола по урегулированию на Украине.

До этого сообщалось, что не все участники саммита в Швейцарии по Украине подписали коммюнике. В том числе документ отказался одобрить Ватикан, который на мероприятии представлял Паролин.

Ранее в МИД РФ оценили готовность Украины к переговорам.

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