В МИД РФ оценили готовность Украины к переговорам

Москва не верит в готовность Киева к переговорам. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который не исключил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Дипломат подчеркнула, что веры Киеву «нет никакой».

«За этим стоит желание навязать широкому кругу стран тупиковую формулу [мира] Зеленского. Ничего не было предпринято, никем — ни Зеленским, ни его администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами <...> Поэтому слов мы слышим много, слова буквально противоположные предыдущим, а дел не видим в принципе», — подчеркнула Захарова.

21 июля Зеленский допустил возможность проведения переговоров об урегулировании конфликта с Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет на подобный диалог с РФ. Как сказал глава государства, план завершения боевых действий можно было бы обсудить на очередном «саммите мира». При этом он дал понять, что Киеву уже нет разницы, с кем именно в Москве вести переговоры.

23 июля украинский лидер встретился с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином. Во время мероприятия он обратил внимание на необходимость как можно скорее завершить конфликт.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему Зеленский заговорил о завершении конфликта.