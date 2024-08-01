На Украине заподозрили у Зеленского раздвоение личности

Украинский лидер Владимир Зеленский делает противоречащие друг другу заявления по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Судя по всему, у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня... Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года», — подчеркнул он.

До этого Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов.

Президент Украины также отметил, что все участники предстоящего мероприятия хотят увидеть на нем Россию. В связи с этим украинские власти не могут препятствовать участию российской стороны.

Ранее в США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией.