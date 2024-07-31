В Словении рассказали о готовящемся масштабном обмене между Западом и РФ

Масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться в ближайшие часы. Об этом сообщил словенский телеканал N1.

По его данным, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

До этого сообщалось, что из базы данных Федерального бюро тюрем США исчезла информация о некоторых заключенных с российским гражданством. Речь идет об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.

За последние дни из российских тюрем исчезли несколько российских оппозиционеров, антивоенных активистов, а также иностранцев. По словам правозащитников, это может быть признаком того, что обмен заключенными с Западом близок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России задержали военного из США.