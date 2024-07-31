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Колумбия обратилась к США с просьбой насчет Венесуэлы

Президент Колумбии попросил снять американские санкции с Венесуэлы

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Chepa Beltran/Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро попросил снять американские санкции с Венесуэлы. Об этом Пьетро пишет на своей странице в социальной сети X.

«Я прошу правительство США остановить блокаду и действие мер, направленных против граждан Венесуэлы. Блокада — антигуманная мера, которая приводит лишь к еще большему голоду и разгулу насилия, а также способствуют массовому исходу людей. Эмиграция в США из Латинской Америки существенно сократится, если блокада будет снята», — заявил Петро.

Одновременно колумбийский президент призвал правительство Венесуэлы провести транспарентный аудит подсчета голосов и протоколов с участием представителей всех политических сил и международных профессиональных наблюдателей.

До этого глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что власти страны решили разорвать дипломатические отношения с Перу.

Напомним, оппозиция не признала победу Мадуро на выборах и призвала армию свергнуть его. Пересмотреть итоги выборов потребовали девять стран Латинской Америки, а сам президент назвал начавшиеся протесты в стране образом цветных революций, которые пропагандируют сторонники США в Южной Америке.

Ранее стало известно, сколько участников беспорядков задержали в Венесуэле.

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