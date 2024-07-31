Посол рассказал об отношениях Палестины и России

Палестина активно ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и напряженной ситуации в регионе. Об этом ТАСС заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы на ежедневной связи с Министерством иностранных дел России. Посмотрим, как будет, но мы на связи всегда», — заявил Нофаль.

Комментируя реакцию России на атаки Израиля по Ливану и Ирану, Нофаль добавил, что Палестина высоко ценит позицию Москвы.

30 июля пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла». Ранения получили более 30 человек, включая детей.

В МИД РФ осудили удары Израиля по столице Ливана.

Ранее США призвали Израиль воздержаться от атак на объекты движения «Хезболла» в столице Ливана.