Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол рассказал об отношениях Палестины и России

Посол Палестины Нофаль заявил, что страна контактирует с РФ по Ближнему Востоку

close
100%
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Палестина активно ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и напряженной ситуации в регионе. Об этом ТАСС заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы на ежедневной связи с Министерством иностранных дел России. Посмотрим, как будет, но мы на связи всегда», — заявил Нофаль.

Комментируя реакцию России на атаки Израиля по Ливану и Ирану, Нофаль добавил, что Палестина высоко ценит позицию Москвы.

30 июля пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла». Ранения получили более 30 человек, включая детей.

В МИД РФ осудили удары Израиля по столице Ливана.

Ранее США призвали Израиль воздержаться от атак на объекты движения «Хезболла» в столице Ливана.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами