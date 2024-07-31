Белоусов назвал Индонезию одним из ключевых партнеров в АТР

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой минобороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, в рамках которых раскрыл отношение Кремля к республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассматриваем Индонезию как одного из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщил Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что в этом году Россия и Индонезия отмечали годовщину становления дружественных отношений. Белоусов выразил уверенность в том, что эта встреча послужит укреплению межведомственных связей, придаст дополнительный импульс для новых идей и дальнейшей работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

До этого Прабово Субианто прибыл в Кремль, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча лидеров государств пройдет в Москве в рамках визита президента Индонезии в Россию.

20 марта Прабово Субианто избрали новым президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

Ранее Индонезия заявила о готовности купить российскую нефть.