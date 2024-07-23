Индонезия заявила о готовности купить российскую нефть

Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила сорта нефти из России в свой сентябрьский тендер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех трейдеров.

По данным агентства, в последний раз Pertamina приобретала российскую нефть более десяти лет назад. Компания хочет приобрести сырье марки Urals для доставки 15–17 сентября на свой нефтеперерабатывающий завод Cilacap, а также марки Sokol для поставки 18–20 сентября.

Источник агентства уточнил, что Pertamina может купить российскую нефть, только если та будет продана в соответствии с правилами G7, то есть по $60 за баррель. Индонезия не вводила санкции против России. Пресс-секретарь Pertamina Хермансия Насроен подтвердил, что если компания решится закупать российскую сырую нефть, то это будет осуществляться по механизму ограничения цены.

Reuters отмечает, что сейчас основными покупателями российской нефти являются Китай, Индия и Турция.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.