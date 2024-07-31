Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелейшей ситуации на Донбассе, так как армия России продолжает активные наступательные действия. Об этом в материале для телеканала Welt рассказал немецкий журналист Кристоф Ваннер.

По его словам, «крайне трудная ситуация» для ВСУ сложилась на Донбассе, где на украинские войска оказывается «колоссальное давление».

Журналист отметил, что ВС РФ ежедневно наносят ущерб оборонительным линиям армии Украины. Ваннер также напомнил, что российская армия регулярно берет под контроль новые населенные пункты.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Благодаря хорошему продвижению российских войск на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в рядах ВСУ признали близость российских войск к полному взятию ДНР.