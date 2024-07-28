Российские военнослужащие находятся в шаге от взятия под свой контроль всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил командир батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Гений», пишет газета The Washington Post.

По мнению солдата, в настоящее время Москва преследует две цели. Одна из них заключается в уничтожение украинских войск, а вторая — в получении большего количества рычагов давления на случай проведения мирных переговоров.

«Они почти готовы взять Донецкую область», — добавил боец ВСУ.

«Гений» подчеркнул, что этот шаг даст РФ больше возможностей давить на Украину.

27 июля в российском министерстве обороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль очередной населенный пункт в ДНР. Речь идет о поселке Лазоватское.

За четыре дня до этого бойцы группировки войск «Юг» вынудили украинских солдат покинуть донецкий населенный пункт Ивано-Дарьевка. В том числе благодаря этому им удалось занять более выгодные рубежи на поле боя.

Ранее российский военный рассказал о «нешуточных боях» в районе села Нью-Йорк в ДНР.