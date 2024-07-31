В Кремле рассказали, зачем контрактникам повысили единовременную выплату

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга рассказал, почему президент России Владимир Путин принял решение более чем в два раза повысить единовременную выплату новым контрактникам.

На вопрос журналиста, связано ли это с изменением задач в зоне проведения специальной военной операции, Песков ответил отрицательно.

«Нет, это не связано (с изменением задач в зоне СВО. — «Газета.Ru»). Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», — поделился Песков.

До этого президент РФ Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты для военных, подписавших контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря.

Выплату смогут получить военные, призванные по мобилизации или проходящие службу в ВС РФ, которые подпишут контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более.

Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже принятый Госдумой законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО вернули на второе чтение, чтобы добавить туда поправку, разрешающую использовать смартфоны для боевой работы.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.