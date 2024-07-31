В Кремле прокомментировали заявления Киева о готовности к переговорам с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал схоластикой заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой.

«Еще раз повторяем, это все скорее такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики», — сказал представитель Кремля.

30 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права. В то же время, по его словам, необходимо снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории Российской Федерации.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с РФ.

Ранее Кулеба заявил, что никто не будет склонять Украину к мирным переговорам, потому что это «невозможно».