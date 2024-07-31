Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали заявления Киева о готовности к переговорам с Москвой

Песков назвал схоластикой заявления Киева о готовности к переговорам с Москвой

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал схоластикой заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой.

«Еще раз повторяем, это все скорее такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики», — сказал представитель Кремля.

30 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права. В то же время, по его словам, необходимо снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории Российской Федерации.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с РФ.

Ранее Кулеба заявил, что никто не будет склонять Украину к мирным переговорам, потому что это «невозможно».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами