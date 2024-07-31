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В Британии предрекли масштабную эскалацию после ликвидации лидера ХАМАС

Sky News назвал масштабной эскалацией ликвидацию лидера ХАМАС Хании

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Mohammed Salem/Reuters

Ликвидация лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ходе израильского налета рискует привести к «масштабной эскалации» и повлиять на параметры конфликта на Ближнем Востоке, который до сих пор был локализован в Газе и на ливанской границе. Такую оценку дает журналист телеканала Sky News Джон Спаркс.

«Это масштабная эскалация. Я думаю, что это действительно меняет параметры. Война до сих пор была локализована в Газе и на ливанской границе. А теперь за последние 24 часа мы стали свидетелями нападения на двух высокопоставленных лидеров группировок, поддерживаемых Ираном», — заявил журналист.

Спаркс подчеркнул, что Хания был жестким в своих высказываниях, однако выступал в роли переговорщика по конфликту на Ближнем Востоке, которые длились несколько месяцев. Он призвал задуматься, что теперь произойдет с диалогом о прекращении огня и освобождении заложников.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

ХАМАС подтвердил подобное развитие событий. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, результаты расследования будут объявлены позже.

Ранее в Совфеде оценили последствия ликвидации лидера политбюро ХАМАС.

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