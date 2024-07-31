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В Совфеде оценили последствия ликвидации лидера политбюро ХАМАС

Косачев: ликвидация лидера ХАМАС приведет к росту антиизраильского сопротивления

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании приведет к неизбежной консолидации антиизраильского сопротивления по всему миру. В своем Telegram-канале политик предрек «резкую эскалацию взаимной ненависти» на Ближнем Востоке.

Как подчеркнул парламентарий, удар израильтян не станет «желанной ликвидацией террористической угрозы», но приведет к консолидации «антиизраильского сопротивления» в мире.

«Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти. Регион вступает в самые трудные времена противостояния. Ответственность ляжет на Израиль», — написал Косачев.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

ХАМАС подтвердил подобное развитие событий. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, результаты расследования будут объявлены позже.

Ранее Израиль отреагировал на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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