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Иран расследует убийство Хании в Тегеране

Tasnim: власти Ирана начали расследование убийства главы ХАМАС Хании в Тегеране

Власти Ирана начали расследование убийства главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Резутаты расследования обещают скоро представить общественности.

При этом в ХАМАС уже заявили, что лидер движения Хания погиб в Тегеране в результате атаки Израиля
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/07/31/23573599.shtml

10 апреля 2024 года трое сыновей лидера ХАМАС Хании погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

13 июля 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что еврейское государство «так или иначе доберется до всего руководства ХАМАС».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, целью которой названо полное уничтожение ХАМАС.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.

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