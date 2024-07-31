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Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов

Харрис опередила Трампа по поддержке в четырех колеблющихся штатах

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Kevin Lamarque/Reuters

Претендент на пост президента США Камала Харрис опередила своего главного соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, по уровню поддержки в четырех колеблющихся штатах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос Morning Consult.

Отмечается, что в целом разница между уровнем поддержки Трампа и Харрис в семи колеблющихся штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин) находится в пределах статистической погрешности. Однако в Мичигане Харрис опережает Трампа на 11% и получила 53% голосов, в Висконсине ее назвали предпочтительным кандидатом 50% избирателей, а Трампа — 47%. В Аризоне соотношение составило 49% против 47%, в Неваде — 47% против 45%.

Отмечается, что отказ действующего президента США Джо Байдена от президентской гонки вызвал у целого ряда групп избирателей — темнокожих, молодых и латиноамериканцев — рост интереса к выборам вплоть до того, что 65% опрошенных темнокожих избирателей заявили о том, что теперь с большей вероятностью пойдут на выборы.

До этого Фред Трамп заявил, что проголосует за Харрис на выборах президента США.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее предсказавший победы Трампа и Байдена профессор назвал имя следующего президента США.

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