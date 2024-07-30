Новый президент Ирана заявил о готовности к сближению с Западом

В своей инаугурационной речи новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам со странами Запада для снижения напряженности в отношениях с ними. Об этом сообщает ТАСС.

Пезешкиан призвал западные страны осознать необходимость выстраивания отношений, в основу которых положено взаимоуважение и равенство.

«Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряженности с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место [в мире] занимает Иран», — сказал он.

Президент Ирана отметил, что в своей работе правительство будет стремиться к справедливости и балансу в международных отношениях, с одновременным обеспечением национальных интересов страны.

Церемония инаугурации Пезешкиана прошла в здании Меджлиса — иранского парламента. На ней присутствовали представители около 80 стран.

28 июля духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил о возможном сближении с Западом при Пезешкиане. По словам Хаменеи, это может случиться в случае, если Запад пересмотрит свое «плохое поведение», под которым подразумеваются санкции.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке встречи Путина с новым президентом Ирана.