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Парламент Эстонии не смог выгнать министра из-за слов о Крыме

Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия министру Свету

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Global Look Press

Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету из-за его заявления о Крыме. Об этом сообщила газета Postimees.

Инициаторами вотума недоверия стали 23 депутата. При этом, по информации издания, в его поддержку высказался только 21 парламентарий. Для принятия инициативы парламенту необходимо было набрать минимум 51 голос.

Причиной для вынесения вотума стало заявление министра в 2018 году о том, что большинство жителей Крыма хотят жить в составе России. Также Свет назвал полуостров де-факто российским. Однако позже он отказался от своих слов, сославшись на то, что сделал заявление «под давлением».

До этого постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что Запад уже жалеет, что не признал раньше референдум о вхождении Крыма в состав РФ, не доводя ситуацию до эскалации. Он подчеркнул, что возвращение региона в состав РФ помогло обеспечить стране стратегическую стабильность и безопасность на южном направлении к неудовольствию западных противников Москвы.

Ранее в США выступили с неутешительным заявлением для Украины по Крыму.

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