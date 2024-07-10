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В США выступили с неутешительным заявлением для Украины по Крыму

RS: Украине не удастся вернуть Крым и другие утраченные территории

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украине не удастся вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории, пишет издание Responsible Statecraft.

В материале отмечается, что ни один серьезный человек не верит в подобное развитие событий, однако пока Украина «борется», об этом некорректно заявлять.

Как следует из текста, союзникам Украины на саммите НАТО будет сложно не поддержать цель Киева по военной победе над Россией. В то же время, страны Североатлантического альянса не обозначат каких-либо целей «победы» и не определят ее критерии, пишут авторы.

Как пишет RS, Западу рано или поздно придется предпринять попытки для диалога с Москвой ради формирования общей европейской безопасности, так как Россию не удастся уничтожить в ходе конфликта.

До этого постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, ранее входивших в историческую Россию.

Ранее в Совфеде связали слова Байдена о «проигрыше» России на Украине с болезнью Паркинсона.

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