Президент Украины Владимир Зеленский променял уникальное, «по-настоящему козырное» положение своей страны на обещание Запада сделать его покорителем России. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, с помощью Минских соглашений Россия «восемь лет придумывала способы спасения целостности Украины», при которых «единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям».

По ее мнению, в случае отказа «от американских обещаний блицкрига» Украина «была бы сейчас целая», хотя и без Крыма, но «с вечной гуманитарной помощью» без издержек для националистических кругов.

28 июля президент Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Украина начинает детальные обсуждения вопроса территориальной целостности страны с союзными государствами. О каких именно странах идет речь, в настоящий момент неизвестно, как и иные подробности.

Ранее в Раде выступили за скорейшее начало переговоров Украины и РФ.