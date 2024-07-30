В Кремле назвали абсурдом заявления о «планах» России влиять на выборы президента в США

Заявлений о том, что Россия или какая-то другая страна попытается повлиять на предстоящие президентские выборы в США, будет становиться больше по мере приближения к этому событию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал абсурдом подобные заявления. По мнению Пескова, Россия и ее президент Владимир Путин являются существенными факторами, которые эксплуатируют республиканцы и демократы в ходе политической борьбы, и в Москве к этому привыкли.

Представитель Кремля подчеркнул, что эксплуатация РФ и Путина во внутриполитической борьбе наносит новый вред двусторонним российско-американским отношениям.

«Обвинения абсурдны, мы это решительно отвергаем... Им надо искать врагов и лучше врага, чем Россия, американцы придумать не могут», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он также напомнил, что после прошлых выборов президента США в 2020 году были потрачены десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков на создание комиссий и служб в стране, которые работали на протяжении года и пришли к выводу, что никакого внешнего влияния не было.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

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