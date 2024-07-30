В Германии предупредили о катастрофических последствиях размещения ракет США в ФРГ

Разрешение властей Германии на размещение американских ракет на территории ФРГ увеличивает риски войны. Об этом в беседе с изданием Rheinische Post заявила депутат бундестага, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али.

«Шольц не должен был принимать столь далеко идущее решение, просто минуя парламент. В конце концов, мы говорим о мере, которая конкретно увеличивает риск войны для Германии», — подчеркнула она.

Али отметила, что немецкий кабмин ведет «очень опасную» политику, от которой Берлину следует отказаться.

До этого сообщалось, что правительство Германии приняло к сведению предупреждение президента РФ Владимира Путина об ответе на размещение на немецкой территории высокоточного оружия США, но все еще считает необходимым появление в стране таких средств сдерживания.

28 июля Путин выступил на параде Военно-морского флота РФ, в ходе которого прокомментировал планы США с 2026 года разместить на немецкой территории комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Глава государства предупредил, что в случае реализации этого плана Москва перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.

Ранее в Германии заявили, что размещение ракет США в стране требует согласия немцев.