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В Германии заявили, что размещение ракет США в стране требует согласия немцев

Экс-глава МИД Габриэль: размещение ракет США в Германии требует согласия немцев

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Global Look Press

Решение Соединенных Штатов о размещении на территории ФРГ ракет требует общественных дебатов по этому вопросу и согласия большинства жителей Германии. Об этом в беседе с изданием Rheinische Post заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Меня беспокоит не само намерение (США. – Прим. ред.) разместить (свои ракеты на территории Германии. – Прим .ред.), а тот факт, что в Германии нет общественных дебатов на этот счет», — подчеркнул он.

По словам Габриэля, развитие обороноспособности ФРГ посредством соответствующего шага со стороны Соединенных Штатов требует «понимания нашим населением причин их размещения и по меньшей мере согласия большинства».

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев прокомментировал возможность снятия Россией моратория на размещение РСМД. По его словам, Россия реагирует на действия Соединенных Штатов, Вашингтон принимает решения независимо от РФ.

Президент России Владимир Путин заявлял на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, что разработка ряда новых ударных систем РФ вошла в завершающую стадию, и предупредил Соединенные Штаты о зеркальных мерах в ответ на развертывание американских ракетных комплексов в мире.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии.

Ранее на Кубе сообщили о предстоящем заходе в порт Гаваны российских кораблей.

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