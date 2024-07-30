В Хиросиме обеспокоены ростом зависимости Японии от ядерного оружия США

Япония на фоне укрепления партнерства с США в области обороны и сотрудничества в области сдерживания может столкнуться с рисками «зависимости» от американского ядерного оружия. Об этом заявил губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, его слова приводит агентство Kyodo.

«Я глубоко обеспокоен ростом зависимости от ядерного оружия», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По словам Юдзаки, такое развитие событий в отношениях между Японией и Соединенными Штатами усиливает риски применения ядерного оружия.

28 июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты подтверждают приверженность защите Японии любыми военными средствами, как обычными, так и ядерными.

В то же время представители Японии заявили о необходимости усиления сдерживания для «защиты международного порядка», а также для поддержания «свободы и открытости» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что США создадут новое военное командование в Японии.