Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хиросиме обеспокоены ростом зависимости Японии от ядерного оружия США

Губернатор Хиросимы обеспокоен ростом зависимости от ядерного оружия США

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

Япония на фоне укрепления партнерства с США в области обороны и сотрудничества в области сдерживания может столкнуться с рисками «зависимости» от американского ядерного оружия. Об этом заявил губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, его слова приводит агентство Kyodo.

«Я глубоко обеспокоен ростом зависимости от ядерного оружия», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По словам Юдзаки, такое развитие событий в отношениях между Японией и Соединенными Штатами усиливает риски применения ядерного оружия.

28 июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты подтверждают приверженность защите Японии любыми военными средствами, как обычными, так и ядерными.

В то же время представители Японии заявили о необходимости усиления сдерживания для «защиты международного порядка», а также для поддержания «свободы и открытости» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что США создадут новое военное командование в Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами