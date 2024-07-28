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США создадут новое военное командование в Японии

WSJ: США создают военное командование в Токио для противодействия Китаю

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Akio Kon/AP

США создадут новое военное командование в Японии для укрепления связей в сфере безопасности. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Вашингтон предпринимает шаги по укреплению своих союзников в Азии перед лицом наращивания военной мощи Китая, говорится в материале.

По данным WSJ, высокопоставленные американские и японские официальные лица объявят о создании новой штаб-квартиры 28 июля.

Новое американское командование возглавит трехзвездочный генерал. Он будет координировать военные действия с японской стороной, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае военных действий.

Военные базы и другие объекты военной инфраструктуры США существуют на территории Японии со времени окончания Второй мировой войны. В составе сил и войск США в Японии проходят службу примерно 47 тыс. военнослужащих. Штаб-квартира находится на базе Йокота, расположенной в 30 км западнее Токио.

Ранее Япония сделала представление США из-за сексуального домогательства их морпеха.

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