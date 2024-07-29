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В России обновили состав комиссии по госнаградам

Путин включил Мединского, Пашкова и Яковлеву в состав комиссии по госнаградам

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым внес изменения в состав комиссии по государственным наградам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Теперь в состав комиссии входят помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра транспорта Константин Пашков, и замглавы Минфина Елена Яковлева.

При этом глава государства исключил из состава комиссии замминистра финансов Павла Кадочникова, генерального директора Государственного музея Л. Н. Толстого Владимира Толстого, бывшего гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина и бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика.

25 июля президент России внес изменения в состав президиума Государственного совета, включив в него несколько новых глав регионов. Так, его новыми членами стали временно исполняющие обязанности губернаторов Тульской и Самарской областей Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев.

До этого Путин изменил состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов.

Ранее Путин обновил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

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