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Россия призвала политические силы Венесуэлы «не расшатывать обстановку» после выборов

МИД: РФ призвала политсилы Венесуэлы воздержаться от провокаций после выборов

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Fausto Torrealba/Reuters

Россия призвала политические силы внутри и вне Венесуэлы воздержаться от провокаций после прошедших выборов в стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что Москва приветствует итоги голосования и подтверждает настрой на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.

При этом российская сторона обратила внимание на заявления ряда стран, «позволяющих себе выносить суждения относительно признания или непризнания итогов голосования». В МИД подчеркнули, что Москва исходит из того, что подлинная демократия означает суверенитет народа, которому принадлежит право решать, кто будет управлять государством.

«В связи с этим Россия призывает все политические силы внутри и вне Венесуэлы воздерживаться от провокационных действий, способных расшатать обстановку в стране и подорвать региональную стабильность», — сказано в заявлении министерства о президентских выборах в Венесуэле.

29 июля президент РФ Владимир Путин поздравил венесуэльского лидера Николаса Мадуро с переизбранием. При этом оппозиция не признала его победу и считает победителем Эдмундо Гонсалеса.

Ранее NYT писала, что США заинтересованы в отставке Мадуро из-за нефти в Венесуэле.

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