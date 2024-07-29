Путин 29 июля заслушает доклад Пушилина о развитии ДНР

Президент РФ Владимир Путин 29 июля проведет встречу с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что на этот день у российского лидера запланированы сразу несколько встреч. При этом одна из них будет публичной.

«Сегодня будет с докладом у Путина глава ДНР Пушилин. Традиционно приоритетная тема для президента — развитие новых регионов», — уточнил Песков.

24 июля российский лидер в режиме видеоконференции открыл ряд социальных и жилых объектов на территории ДНР, Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области. В том числе в эксплуатацию были введены Краснодонский родильный дом в ЛНР и один из корпусов больницы интенсивного лечения в городе Мариуполе.

В ходе торжественной церемонии Путин отметил, что власти намерены продолжить последовательную работу по восстановлению и развитию новых регионов. Как он сказал, в соответствующем процессе принимают участие правительства всех субъектов страны. При этом кабинет министров РФ выполняет координирующую роль.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить упрощенный доступ новых регионов к мерам государственной поддержки.