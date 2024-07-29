Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин 29 июля заслушает доклад Пушилина о развитии ДНР

Песков: 29 июля Путин примет с докладом главу ДНР Пушилина

close
100%
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 29 июля проведет встречу с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что на этот день у российского лидера запланированы сразу несколько встреч. При этом одна из них будет публичной.

«Сегодня будет с докладом у Путина глава ДНР Пушилин. Традиционно приоритетная тема для президента — развитие новых регионов», — уточнил Песков.

24 июля российский лидер в режиме видеоконференции открыл ряд социальных и жилых объектов на территории ДНР, Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области. В том числе в эксплуатацию были введены Краснодонский родильный дом в ЛНР и один из корпусов больницы интенсивного лечения в городе Мариуполе.

В ходе торжественной церемонии Путин отметил, что власти намерены продолжить последовательную работу по восстановлению и развитию новых регионов. Как он сказал, в соответствующем процессе принимают участие правительства всех субъектов страны. При этом кабинет министров РФ выполняет координирующую роль.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить упрощенный доступ новых регионов к мерам государственной поддержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами