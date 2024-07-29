Гладков обвинил чиновников в обмане при восстановлении Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании осудил бросивших восстановление региона чиновников. Его слова передает издание «Мир Белогорья».

«Для того, чтобы восстанавливать быстро, мы используем деньги внебюджетного фонда. <...> Поэтому, когда вы мне говорите, что не выполнили объем работ из-за отсутствия авансирования, вы меня обманываете», — отметил глава самого обстреливаемого российского региона.

Гладков подчеркнул, что чиновники областной администрации в спокойной обстановке без взрывов и обстрелов не способны организовать процесс восстановления, а «просто бросили это дело».

До этого Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.