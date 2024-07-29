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Гладков обвинил чиновников в обмане при восстановлении Белгородской области

Глава Белгородской области осудил бросивших восстановление региона чиновников

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании осудил бросивших восстановление региона чиновников. Его слова передает издание «Мир Белогорья».

«Для того, чтобы восстанавливать быстро, мы используем деньги внебюджетного фонда. <...> Поэтому, когда вы мне говорите, что не выполнили объем работ из-за отсутствия авансирования, вы меня обманываете», — отметил глава самого обстреливаемого российского региона.

Гладков подчеркнул, что чиновники областной администрации в спокойной обстановке без взрывов и обстрелов не способны организовать процесс восстановления, а «просто бросили это дело».

До этого Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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