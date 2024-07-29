Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин снял с должности первого заместителя Лаврова

Путин уволил первого замглавы МИД РФ Титова, занимавшего должность с 2013 года

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов освобожден от занимаемой должности указом российского президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Титов находился на этой должности с апреля 2013 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета.

22 июля врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук президентским указом был введен в состав Государственного совета России. Вместе с ним в Госсовет были введены еще восемь исполняющих обязанности глав регионов. Кроме того, указом Путина губернатор Севастополя Михаил Развожаев был назначен председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

Ранее Путин освободил от должности замсекретаря Совета безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами