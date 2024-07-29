Путин снял с должности первого заместителя Лаврова

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов освобожден от занимаемой должности указом российского президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Титов находился на этой должности с апреля 2013 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета.

22 июля врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук президентским указом был введен в состав Государственного совета России. Вместе с ним в Госсовет были введены еще восемь исполняющих обязанности глав регионов. Кроме того, указом Путина губернатор Севастополя Михаил Развожаев был назначен председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

Ранее Путин освободил от должности замсекретаря Совета безопасности.