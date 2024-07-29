Посол РФ оценил итоги президентских выборов в Венесуэле

Итоги президентских выборов в Венесуэле заслуживают доверия, заявил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что победа действующего главы государства Николаса Мадуро будет способствовать укреплению авторитета его администрации. При этом он обратил внимание на готовность Москвы и дальше развивать с Каракасом отношения стратегического партнерства.

«Можно считать итоги состоявшихся президентских выборов в стране заслуживающими доверия», — подчеркнул Мелик-Багдасаров.

Очередные выборы главы государства прошли в Венесуэле 28 июля. За высший политический пост в республике боролись 10 человек, из которых основными кандидатами считались нынешний президент и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

После подсчета 80% голосов Национальный избирательный совет (CNE) заявил о победе Мадуро, которого поддержали 51,2% граждан. Однако правые партии не признали итоги выборов, назвав победителем Гонсалеса. Более того, лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию страны свергнуть действующие власти.

Ранее Мадуро пообещал, что заставит других признать итоги выборов.