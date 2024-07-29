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Лукашенко заявил, что у них с Путиным найдено взаимопонимание по всем вопросам

Лукашенко: с Путиным на Вааламе найдено взаимопонимание по всем вопросам

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным найдено взаимопониманием по всем вопросам. Его слова передает агентство БелТА.

«Взаимопонимание найдено по всем вопросам», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что «отторжения абсолютно нет».

До этого ТАСС сообщало, что Путин и Лукашенко неформально пообщались на Валааме в пятницу, 26 июля. Лидеры двух стран восхитились пейзажем, прогуливаясь по берегу Ладожского озера.

Лукашенко сказал монахам, что они живут «в раю», и предположил, что прохладно здесь, должно быть, всего несколько месяцев. На это Путин возразил, что на Валааме до конца мая холодно, стоит лед.

Позже Telegram-канал «Пул первого» сообщал, что Лукашенко прибыл домой после визита в Россию.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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