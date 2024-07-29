Посол рассказал, как Россия способствует окончанию конфликта в Газе

Россия доводит до правительства Израиля сигналы о необходимости прекратить огонь. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Доводим мы и наши оценки отсутствия намерения со стороны ливанских сил и других сил в регионе вступить с Израилем в крупномасштабную войну», — сказал Викторов.

Дипломат добавил, что на текущий момент вероятность остановки военных действий мала. По словам Викторова, над подобными решениями еще предстоит работать.

При этом посол отметил, что сейчас в приоритете должна быть сдержанность. Дипломат считает, что такими действиями удастся избежать «гораздо большей беды».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ночь на 29 июля армия Израиля ударила по 15 населенным пунктам Ливана. Это стало ответной мерой на обстрел Голанских высот со стороны ливанского движения «Хезболла».

Ранее Нетаньяху пообещали участь Гитлера.