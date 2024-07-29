Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол рассказал, как Россия способствует окончанию конфликта в Газе

Посол Викторов: РФ доводит до Израиля сигналы о необходимости прекращения огня

close
100%
МИД РФ

Россия доводит до правительства Израиля сигналы о необходимости прекратить огонь. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Доводим мы и наши оценки отсутствия намерения со стороны ливанских сил и других сил в регионе вступить с Израилем в крупномасштабную войну», — сказал Викторов.

Дипломат добавил, что на текущий момент вероятность остановки военных действий мала. По словам Викторова, над подобными решениями еще предстоит работать.

При этом посол отметил, что сейчас в приоритете должна быть сдержанность. Дипломат считает, что такими действиями удастся избежать «гораздо большей беды».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ночь на 29 июля армия Израиля ударила по 15 населенным пунктам Ливана. Это стало ответной мерой на обстрел Голанских высот со стороны ливанского движения «Хезболла».

Ранее Нетаньяху пообещали участь Гитлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами