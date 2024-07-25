На Кубе сообщили о предстоящем заходе в порт Гаваны российских кораблей

Министерство Революционных вооруженных сил Кубы заявило о предстоящем заходе в порт Гаваны кораблей Балтийского флота РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«В Гавану прибудет группа кораблей Балтийского флота ВМФ Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Более подробные детали не приводятся.

В начале июня Гавану посетила группа кораблей Северного флота ВМФ Российской Федерации во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а также атомным подводным крейсером «Казань». Заход военных кораблей России вызвал большой резонанс в кубинской столице.

До этого кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди — младший задумался о российских ракетах на Кубе после слов президента США Джо Байдена о способном достичь Москвы американском вооружении и оскорбительных высказываний в адрес лично президента Владимира Путина.

11 июля зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия в ответ на размещение дальнобойного оружия на территории Германии могла бы разместить свои ракеты на Кубе.

Ранее в России прокомментировали наличие Кубы в списке стран — спонсоров терроризма.