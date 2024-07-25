Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубе сообщили о предстоящем заходе в порт Гаваны российских кораблей

МО Кубы сообщило о скором заходе в порт Гаваны кораблей Балтийского флота России

close
100%
Joaquin Hernandez/Global Look Press

Министерство Революционных вооруженных сил Кубы заявило о предстоящем заходе в порт Гаваны кораблей Балтийского флота РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«В Гавану прибудет группа кораблей Балтийского флота ВМФ Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Более подробные детали не приводятся.

В начале июня Гавану посетила группа кораблей Северного флота ВМФ Российской Федерации во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а также атомным подводным крейсером «Казань». Заход военных кораблей России вызвал большой резонанс в кубинской столице.

До этого кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди — младший задумался о российских ракетах на Кубе после слов президента США Джо Байдена о способном достичь Москвы американском вооружении и оскорбительных высказываний в адрес лично президента Владимира Путина.

11 июля зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия в ответ на размещение дальнобойного оружия на территории Германии могла бы разместить свои ракеты на Кубе.

Ранее в России прокомментировали наличие Кубы в списке стран — спонсоров терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами