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Додон рассказал о рисках потери молдавской идентичности

Додон: Молдавия может потерять свою идентичность из-за интеграции в ЕС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Молдавия может потерять свою идентичность из-за политики нынешних властей страны, которые ведут ее в ЕС. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Электоральный референдум (по вопросу интеграции Молдавии в ЕС. – Прим. ред.) может положить начало разрушению всех концепций, которые служили нам фундаментом все эти три десятилетия – независимость, суверенитет, государственность, нейтралитет, христианство, молдавская идентичность», – подчеркнул он.

По словам Додона, 30-летний юбилей конституции Молдавии может оказаться последним из-за потери молдавской идентичности и политики властей Молдавии по интеграции государства в Евросоюз.

До этого глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Европейский союз будет разочарован при отрицательных итогах референдума по евроинтеграции Молдавии. Он заверил, что Евросоюз в этом случае не станет «наказывать» молдавское государство.

Дипломат также отметил, что ЕС не откажется от поддержки Молдавии, если пророссийские партии победят на президентских и парламентских выборах в республике.

Ранее в Молдавии оценили перспективу объединения с Румынией.

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