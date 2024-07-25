Большинство жителей Молдавии негативно относятся к идеи интеграции страны к Североатлантическому альянсу и присоединения к Румынии, передает РИА Новости. По исследованию Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), против пути в НАТО выступили 58% респондентов, обратную позицию заняли лишь 26%, еще 3% не смогли определиться с ответом.

Схожие ответы опрошенные дали и на вопрос о возможном объединении с Румынией. Не поддержали присоединение к соседней республике 53% респондентов, а готовы к этому шагу только 36% молдаван. В отношении интеграции в Евросоюз мнение у жителей Молдавии совсем иное. Так 53% респондентов готовы дать положительный ответ на референдуме по вступлению государства в ЕС, против подключения к объединению 33% молдаван.

В то же время включение Молдавии в ЕАЭС одобряют 38%, негативно оценивают такие перспективы 40% опрошенных. Что касается в целом политики государства, то 45% поддержали сотрудничество как с Россией, так и с Западом. 31% респондентов считают, что Молдавии нужно взаимодействовать только с западными партнерами, а 12% занимают пророссийскую позицию.

Ранее власти Молдавии обвинили в продаже страны Западу.