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В Молдавии оценили перспективу объединения с Румынией

Почти 60% молдаван выступили против объединения с Румынией и вступления в НАТО

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Михай Карауш/РИА Новости

Большинство жителей Молдавии негативно относятся к идеи интеграции страны к Североатлантическому альянсу и присоединения к Румынии, передает РИА Новости. По исследованию Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), против пути в НАТО выступили 58% респондентов, обратную позицию заняли лишь 26%, еще 3% не смогли определиться с ответом.

Схожие ответы опрошенные дали и на вопрос о возможном объединении с Румынией. Не поддержали присоединение к соседней республике 53% респондентов, а готовы к этому шагу только 36% молдаван. В отношении интеграции в Евросоюз мнение у жителей Молдавии совсем иное. Так 53% респондентов готовы дать положительный ответ на референдуме по вступлению государства в ЕС, против подключения к объединению 33% молдаван.

В то же время включение Молдавии в ЕАЭС одобряют 38%, негативно оценивают такие перспективы 40% опрошенных. Что касается в целом политики государства, то 45% поддержали сотрудничество как с Россией, так и с Западом. 31% респондентов считают, что Молдавии нужно взаимодействовать только с западными партнерами, а 12% занимают пророссийскую позицию.

Ранее власти Молдавии обвинили в продаже страны Западу.

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