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У США есть опасения, что выборы в Венесуэле не отражают волю народа

Блинкен: США опасаются, что выборы в Венесуэле «не отражают волю народа»

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Luis Barron/Global Look Press

Соединенные Штаты опасаются, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы не отразили волю народа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает агентство Associated Press.

«Блинкен заявил, что у США есть «серьезные опасения» по поводу того, что объявленные результаты выборов в Венесуэле не отражают волю народа», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в стране по результатам подсчета 80% голосов.

Мадуро одерживает победу по результатам выборов, набрав 51,2% голосов. При этом его оппонент Эдмундо Гонсалес получил 44%.

Для победы кандидаты должны набрать простое большинство голосов. Политик, которого изберет народ, официально вступит в должность 10 января 2025 года. Всего за высший государственный пост в республике будут бороться десять человек. Главными претендентами на пост президента Венесуэлы считаются действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее сообщалось, что Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы.

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