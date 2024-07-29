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В Венесуэле заявили о вмешательстве в президентские выборы извне

Власти Венесуэлы заявили о вмешательстве ряда стран в выборы президента

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Ariana Cubillos/AP

Власти Венесуэлы заявили о вмешательстве в электоральный процесс в стране со стороны иностранных сил. Об этом говорится в правительственном сообщении, передает РИА Новости.

«Венесуэла заявляет и предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что предполагаемое вмешательство в процесс выборов в стране произошло «со стороны группы правительств и иностранных сил». При этом не уточняется, о каких именно иностранных государствах идет речь.

До этого президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает результатов выборов в Венесуэле, где победил действующий президент Николас Мадуро. По словам Милея, данные свидетельствуют о якобы «сокрушительной» победе оппозиции Мадуро. Президент Аргентины в этой связи добавил, что его страна «не признает очередной обман».

При этом 29 июля штаб Мадуро объявил о его победе, призвав всех дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE).

Ранее США назвали условие для смягчения санкций против Венесуэлы.

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