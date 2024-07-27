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США назвали условие для смягчения санкций против Венесуэлы

США пообещали ужесточить или смягчить санкции против Венесуэлы после выборов

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти США готовы поменять свою санкционную политику в отношении Венесуэлы, заявил представитель Белого дома, передает ТАСС. По его словам, корректировки будут зависеть от исхода избирательной кампании в латиноамериканской республике.

«Глядя на постэлекторальный период, мы будем оценивать и по мере необходимости обновлять свою санкционную политику, исходя из своих внешнеполитических целей <...> Мы были готовы это делать на протяжении всего процесса: были периоды, когда мы смягчали санкции в отношении Венесуэлы в обмен на определенные обязательства или уступки, и, конечно, мы вводили дополнительные ограничения, когда чувствовали, что этого требуют внешнеполитические и национальные интересы США», — пояснил представитель Белого дома.

В администрации президента США добавили, что в случае проигрыша президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ему придется обсуждать свое будущее не с США, а с оппозицией. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон готов к взаимодействию с любым победителем выборов, если они будут свободными и прозрачными.

Ранее США пообещали пристально наблюдать за выборами в Венесуэле.

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