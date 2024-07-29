В Кремле сообщили о подготовке Путина к встрече с новым президентом Ирана

Президент Владимир Путин готовится встретиться с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре текущего года. Об этом сообщил газете «Известия» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Пезешкиан уже получил приглашение на саммит.

«Мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

23 июля заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Москва и Тегеран завершили подготовку проекта договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

13 июля Пезешкиан заявил, что Исламская Республика продолжит уделять приоритетное внимание развитию отношений с РФ. В первую очередь речь идет о взаимодействии в рамках ряда международных структур, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

9 июля Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с Путиным, что Тегеран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой в октябре на саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

Ранее Путин поздравил избранного президента Ирана с победой на выборах.