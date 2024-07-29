Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле сообщили о подготовке Путина к встрече с новым президентом Ирана

Песков: Путин готовится к встрече с президентом Ирана на саммите БРИКС в Казани

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Владимир Путин готовится встретиться с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре текущего года. Об этом сообщил газете «Известия» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Пезешкиан уже получил приглашение на саммит.

«Мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

23 июля заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Москва и Тегеран завершили подготовку проекта договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

13 июля Пезешкиан заявил, что Исламская Республика продолжит уделять приоритетное внимание развитию отношений с РФ. В первую очередь речь идет о взаимодействии в рамках ряда международных структур, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

9 июля Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с Путиным, что Тегеран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой в октябре на саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

Ранее Путин поздравил избранного президента Ирана с победой на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами