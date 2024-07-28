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Зеленского призвали отменить указ о запрете переговоров с Путиным

Соскин: Зеленскому следует отменить указ о запрете переговоров с Путиным

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Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге на YouTube.

«Единственное, что он может сделать: <…> немедленно отменить указ о том, что нельзя вести переговоры с Путиным», — сказал он.

По словам эксперта, также необходимо сформировать переговорные группы под эгидой Венгрии и Словакии. Это нужно для достижения соглашения о прекращении огня, отметил он.

Как считает Соскин, «это единственное спасение», которое Киев «еще может сделать».

На этой неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против потенциального мирного соглашения с Российской Федерацией.

21 июля Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет переговоров с Россией.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с РФ, пока ее президентом остается Путин. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва открыта к диалогу с Киевом.

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.

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